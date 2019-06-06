أرقام يوسف أوباما مع الزمالك هذا الموسم...

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جدة - عمرو شويل أصبح يوسف أوباما لاعب فريق الزمالك، اللاعب الأكثر مشاركة بين لاعبى الأبيض خلال هذا الموسم، حيث شارك فى 50 مباراة، ويستعرض "الخليج 365"، عدد المشاركات فى أرقام خاصة عقب توقف الدورى و ارتباط المنتخب بالمشاركة فى أمم إفريقيا التى تسضيفها مصر خلال هذا الشهر الجارى.
شارك أوباما مع الزمالك فى 29 مباراة فى الدورى، و 3 مباريات فى البطولة العربية، و مباراة فى السوبر المصرى السعودى، و 15 مباراة بالكونفدرالية، و مباراتين فى كأس مصر، وسجل فى هذه المباريات 13 هدف، منها 10 فى الدورى المصرى ، و3 اهداف فى الكونفدرالية.
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