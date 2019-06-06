شكرا لقرائتكم أرقام يوسف أوباما مع الزمالك هذا الموسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح يوسف أوباما لاعب فريق الزمالك، اللاعب الأكثر مشاركة بين لاعبى الأبيض خلال هذا الموسم، حيث شارك فى 50 مباراة، ويستعرض "الخليج 365"، عدد المشاركات فى أرقام خاصة عقب توقف الدورى و ارتباط المنتخب بالمشاركة فى أمم إفريقيا التى تسضيفها مصر خلال هذا الشهر الجارى.

شارك أوباما مع الزمالك فى 29 مباراة فى الدورى، و 3 مباريات فى البطولة العربية، و مباراة فى السوبر المصرى السعودى، و 15 مباراة بالكونفدرالية، و مباراتين فى كأس مصر، وسجل فى هذه المباريات 13 هدف، منها 10 فى الدورى المصرى ، و3 اهداف فى الكونفدرالية.

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