شكرا لقرائتكم بتروجت بعد الهبوط للاعبيه.. الرحيل مقابل عرض رسمى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن مجلس إدارة نادى بتروجت للاعبيه، عن رفض رحيل أى لاعب دون مقابل، ويجب احضار عرض رسمى للموافقة على الرحيل .
جاء ذلك بعد ان طالب عدد من لاعبى الفريق الأول ببتروجت، بالرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد الهبوط إلى دورى القسم الثانى .
كانت هذه تفاصيل خبر بتروجت بعد الهبوط للاعبيه.. الرحيل مقابل عرض رسمى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.