شكرا لقرائتكم بتروجت بعد الهبوط للاعبيه.. الرحيل مقابل عرض رسمى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مجلس إدارة نادى بتروجت للاعبيه، عن رفض رحيل أى لاعب دون مقابل، ويجب احضار عرض رسمى للموافقة على الرحيل .

جاء ذلك بعد ان طالب عدد من لاعبى الفريق الأول ببتروجت، بالرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد الهبوط إلى دورى القسم الثانى .