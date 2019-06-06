شكرا لقرائتكم رمضان صبحي يشارك فى ودية المنتخب الأوليمبى 16 يونيو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، على أن رمضان صبحي لاعب الأهلي سيشارك فى ودية فلسطين المقرر اقامتها يوم 16 يونيو الجارى .

وكان رمضان صبحى تم استبعاده من وديتى أوزباكستان المقرر لهما 3 و 11 يونيو، بسبب انشغال اللاعب لتحديد موقفه مع فريقه الإنجليزى هيدرسفيلد .

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تعود بعثة منتخب مصر الأوليمبي إلى القاهرة قادمة من أوزباكستان يوم 13 يونيو استعداداً لمواجهة فلسطين.

وأعلن شوقى غريب قائمة تضم 30 لاعبا للانضمام لمعسكر الفريق، واللاعبون هم :- عمر رضوان و عمر صلاح و محمد صبحي ومصطفي شوبير وأسامه جلال ومحمود الجزار وأحمد رمضان و محمود مرعي ومحمد عبدالسلام و محمد صادق وعبدالرحمن مجدي وكريم العراقي وأكرم توفيق وأحمد مصطفي وغنام محمد وناصر ماهر وإمام عاشور وأحمد حمدي و شريف رضا وعمار حمدي وصلاح محسن وناصر منسي ومصطفي محمد ورمضان صبحي وعمر مرموش وأحمد ياسر ريان وكريم يحيى وأحمد أيمن وأحمد يوسف وأحمد سعيد.