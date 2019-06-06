شكرا لقرائتكم سموحة يفتح باب اختبارات الناشئين ببنى سويف و مركز شباب المعصرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفتح قطاع الناشئين بنادى سموحة، برئاسة رضا البلتاجى باب الاختبارات يوم السبت المقبل باستاد بنى سويف و مركز شباب المعصرة، لجميع الأعمار السنية. تولى رضا البلتاجى قيادة قطاع الناشئين بنادى سموحه لتطويره والعمل على إمداد الفريق الأول بلاعبين سوبر خاصة .

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