شكرا لقرائتكم أبو ريدة فى اجتماعات فيفا: نسعي لتكون أمم إفريقيا 2019 أفضل نسخ البطولة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف هاني ابوريدة رئيس اتحاد الكرة وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي، أن استعدادات مصر متواصلة على قدم وساق لإستضافة كأس الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها يوم ٢١ من الشهر الجاري.

شدد أبوريدة، على هامش حضوره اجتماعات لجان الاتحاد الدولي في فرنسا اليوم، أنه عقد جلسة مع النيجيري بينيك أماجو النائب الأول لرئيس الكاف ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة من قبل الاتحاد الإفريقي اليوم، وتم التأكيد فيها علي توافر كل عوامل نجاح البطولة من ملاعب وفنادق إقامة ووسائل إعاشة في ظل الدعم الكامل من مسئولي الدولة المصرية لخروج البطولة بشكل مشرف وسعيهم لتكون أفضل نسخة في تاريخ البطولة.

أضاف أنه يتابع هاتفيا كل صغيرة وكبيرة مع مسئولي اللجنة المنظمة المحلية لحين عودته إلى القاهرة السبت عقب انتهاء اجتماعات لجان فيفا وحضور افتتاح كأس العالم للسيدات بفرنسا.