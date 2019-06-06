شكرا لقرائتكم أبيع مابيعش.. الزمالك يسقط فى ورطة "أكسب فلوس ولا بطولات"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجه إدارة الزمالك، أزمة جديدة فى الوقت الحالى، بشأن مسألة الاستثمار خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فيما يخص مستقبل بعض نجوم الفريق، ودعم الفريق الأبيض أيضًا بعدد من الصفقات الخاصة باللاعبين الذين ظهروا وتألقوا مع فرقهم فى الدورى الممتاز هذا الموسم بصورة جيدة، خاصة أن الفريق أصبح مرتبط بفترة حاسمة فى مشواره بالدورى بعدما تعادل مع حرس الحدود بهدف لكل فريق، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثلاثون من المسابقة المحلية، ليحتل المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأهلى الجدول برصيد 74 نقطة، إلا أن الفريق الأبيض يتبقى له 3 مباريات أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى، أى أن أعلى نقطة يمكنه الوصول لها فى حال الفوز فى جميع مبارياته هى 77 نقطة وهى الفرصة التى تؤهله للفوز بالدورى على حساب الفريق الأحمر حيث سيتساوى وقتها مع الأحمر فى النقاط حال فوز الأخير على المقاولون ولكن سيتفوق الأبيض على الأهلى فى المواجهات المباشرة، خاصة أن الأحمر يتبقى له مباراتان فقط أمام المقاولون والزمالك، وهو ما يعنى أنه فى حال الفوز فى المباراتين سيصل للنقطة 80 ويفوز بالدورى، لذلك سيسعى الفريق الأبيض للفوز بجميع مبارياته التى ستقام عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، لحسم اللقب.

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لذا أصبحت إدارة الزمالك، فى حيرة ما بين حصد الملايين بتسويق اللاعبين لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة أو الاستمرار بنفس تركيبة الفريق من أجل التتويج بالدورى، خاصة أن الفترة المقبلة لابد أن يتم خلالها الاستقرار على القوام الرئيسى للأبيض فى الموسم المقبل، من أجل إعداد القائمة الأفريقية.

ومن المقرر أن تعقد إدارة الزمالك اجتماعا مع خالد جلال المدير الفنى الحالى للفريق خلال الفترة المقبلة لحسم تلك الأمور بعد قضاء إجازة عيد الفطر المبارك.