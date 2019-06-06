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شكرا لقرائتكم انتظام ثلاثي بيراميدز بمعسكر منتخب مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نشر أحمد الشناوى حارس فريق بيراميدز، والمنضم إلى قائمة منتخب مصر، صورة عبر حسابه الرسمى عبر موقع "انستجرام"، تجمعه هو و عمر جابر و عبد الله السعيد، داخل معسكر المنتخب الوطنى الذى أنطلق اليوم استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية.
وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية في 21 يونيو الجاري وحتى 19 يونية المقبل، حيث يواجه منتخب الفراعنة نظيره زيمبابوي في المباراة الافتتاحية للبطولة.
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