شكرا لقرائتكم انتظام ثلاثي بيراميدز بمعسكر منتخب مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر أحمد الشناوى حارس فريق بيراميدز، والمنضم إلى قائمة منتخب مصر، صورة عبر حسابه الرسمى عبر موقع "انستجرام"، تجمعه هو و عمر جابر و عبد الله السعيد، داخل معسكر المنتخب الوطنى الذى أنطلق اليوم استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

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وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية في 21 يونيو الجاري وحتى 19 يونية المقبل، حيث يواجه منتخب الفراعنة نظيره زيمبابوي في المباراة الافتتاحية للبطولة.