شكرا لقرائتكم إنبى ينهى إعارة شيزا لاعب فاركو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى مجلس إدارة نادى إنبى بالاتفاق مع على ماهر، إعارة اللاعب التنزانى شيزا صانع ألعاب فريق فاركو الذى تم استقدامه فى شهر يناير الماضى، واكتفى الفريق البترولى بمدة 6 شهور من أصل موسم ونصف، لعدم الاستفادة من اللاعب.

ومن المقرر أن يعقد مجلس إنبى اجتماع مع على ماهر لوضع قائمة الراحلين ومناقشة الصفقات الجديدة لدعم الفريق ضمن خطة الإعداد للموسم الجديد بعدما أنهى الفريق مبارياته فى النسخة الحالية من بطولة الدورى.