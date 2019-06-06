شكرا لقرائتكم الإسباني روبي مدرباً لريال بيتيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي ريال بيتيس الإسباني لكرة القدم يوم الخميس، تعيين المدرب الإسباني روبي في منصب المدير الفني للفريق الأندلسي، بعدما رحل عن تدريب فريق إسبانيول، ليخلفه المدرب ديفيد غاليغو.

وبلغت مدة التعاقد مع روبي "49 عاما" ثلاثة أعوام، حيث تم توقيع التعاقد عقب دفع الشرط الجزائي في عقده مع إسبانيول، الذي قاده للصعود لبطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

وكان بيتيس أنهى تعاقده مع مدربه السابق كيكيه سيتيان بالتراضي بنهاية الموسم المنقضي، عقب إخفاق الفريق في التأهل لإحدى المسابقات القارية في الموسم القادم، بعدما حصل على المركز العاشر في ترتيب الدوري الإسباني في الموسم المنصرم.

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وذكر بيتيس في بيان: مع وصول روبي، يضم ريال بيتيس مدربا يتمتع بمكانة احترافية مرتفعة ومعرفة واسعة باللاعب الإسباني.

وأضاف بيتيس: المدرب الكتالوني، الذي كان الخيار الأول للفريق الأبيض والأخضر، سيواصل أسلوب اللعب الذي وضعه ريال بيتيس لنفسه.

يذكر أن غاليغو، الذي بلغت مدة التعاقد معه عامين، انضم إلى إسبانيول عام 2013، حيث تولى تدريب فريق الشباب وكذلك الفريق الرديف.