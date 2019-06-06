صحيفة مغربية: السلطات الفرنسية تستدعى مساعد رئيس الكاف

كتب رامى عبد الحميد
كشفت تقارير صحفية مغربية، أن السلطات الفرنسية استدعت جروند لويك مساعد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف".
وذكرت صحيفة "هسبورت" المغربية، أن السلطات الفرنسية أوقفت جروند لويك، لكونه الذراع اليمنى ومقرر مختلف الصفقات التي توصف بالمشبوهة داخل الكاف.
كانت السلطات الفرنسية قد ألقت القبض على أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، بسبب اتهامه بتهم تتعلق بالفساد.
ووفقًا لمجلة "جون أفريك" الفرنسية، فإن السلطات الأمنية قامت بإلقاء القبض على رئيس الاتحاد الإفريقي صباح اليوم الخميس.
ويأتي...
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