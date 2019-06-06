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تعرف على مواعيد اختبارات قطاع الناشئين بسموحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رضا البلتاجى، رئيس قطاع الناشئين بسموحة، أن اختبارات ناديه لجميع الأعمار السنية ستبدأ يوم السبت المقبل باستاد بنى سويف، كما ستقام اختبارات أخرى بمركز شباب المعصرة بحلوان.

كان رضا البلتاجى قد تولى قيادة قطاع الناشئين بنادى سموحة لتطويره والعمل على إمداد الفريق الأول بلاعبين سوبر خاصة أنه يمتلك إمكانيات عالية منذ أن كان حكمًا دوليًا بالإضافة إلى أنه عمل كرئيس للجنة الحكام باتحاد الكرة. 

  

 

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