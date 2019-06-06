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بتروجت يرفض الرحيل المجانى لنجوم الفريق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو بتروجت رحيل أى لاعب بالفريق مجانًا مطالبين اللاعبين الراغبين فى الرحيل بضرورة إحضار عرض رسمى للموافقة على رحيلهم خاصة أن الإدارة لن ترضخ لطلبات اللاعبين بالموافقة على رحيلهم مجانا.

بتروجت هبط هذا الموسم لدورى القسم الثانى بعد 13 سنة متتالية قضاها الفريق البترولى بالدورى الممتاز عقب التعادل أمام المقاولون العرب فى الجولة الأخيرة سلبيًا وهو ما رفع رصيدهم إلى 35 نقطة فى المركز السادس عشر للدورى.

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كان عدد من لاعبي بتروجت قد طلبوا الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بعد هبوطهم للقسم الثانى ووجود أكثر من عرض للعديد من اللاعبين .

 

 

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