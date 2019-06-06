شكرا لقرائتكم خبر عن أندية الصعيد ترفض انضمام "النجوم" لمجموعة الأولى بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت أندية الصعيد بالقسم الثانى انضمام نادى النجوم لمجموعتهم بعد هبوطه من دورى الأضواء مؤكدين أنهم لن يصمتوا أمام إصرار اتحاد الكرة على محاباة مسئولى النجوم بإبعادهم عن المجموعة الثانية الأصعب فى الموسم المقبل نظرًا لتواجد أكثر من نادٍ على مستوى عالٍ كان اخرهم الداخلية وبتروجت الهابطين من الدورى .

وأكد مصدر مسئول بالمجموعة الأولى أن مسئولى الأندية المتضررة سيطالبون بعقد جلسة مع اتحاد الكرة لإطلاعه على رفضهم القاطع لانضمام النجوم لمجموعتهم خاصة أن الاتفاق كان على انضمام البنك الأهلى الصاعد من القسم الثالث للثانى.

وأشار المصدر إلى ضرورة وضع نظام محدد من البداية للنهاية وأن يكون هناك نظام جغرافى محدد لتشكيل المجموعات الثلاثة بكل عدل وحيادية.

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