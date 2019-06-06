شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد وأحمد الشناوي وعمر جابر فى غرفة واحدة بمعسكر الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

انتظم ثلاثي بيراميدز أحمد الشناوي، عمر جابر وعبد الله السعيد في معسكر المنتخب الوطني الذي انطلق اليوم استعدادًا لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية .

ونشر أحمد الشناوي صورة عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام جمعته بزميليه في بيراميدز عبد الله السعيد وعمر جابر.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية في 21 يونيو الجاري وحتى 19 يونيو المقبل، حيث يواجه منتخب الفراعنة نظيره زيمبابوي في المباراة الافتتاحية للبطولة.