شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وأرقام.. أوباما الأكثر مشاركة مع الزمالك هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُعد يوسف إبراهيم "أوباما" مهاجم الزمالك، الأكثر مشاركة من بين لاعبى الفريق الأبيض هذا الموسم، بعدما شارك فى 50 مباراة، نستعرض بعض أرقام اللاعب هذا الموسم مع الأبيض بعد توقف الدورى نظرًا لارتباط المنتخب الوطنى بالمشاركة فى أمم أفريقيا التى تستضفيها مصر خلال الشهر الجارى.

جاءت مشاركات أوباما مع الزمالك بواقع 29 مباراة فى الدورى و15 مباراة فى الكونفدرالية و3 مباريات فى البطولة العربية ومباراتين فى كأس مصر ومباراة السوبر المصرى السعودى، أحرز خلالها 13 هدفًا بواقع 10 أهدف فى الدورى و3 أهداف فى الكونفدرالية.

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ويتبقى للزمالك 3 مباريات فى بطولة الدورى الممتاز أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى وفاز الأبيض هذا الموسم ببطولة الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربى.