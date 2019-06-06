بروفة باستاد الإسكندرية بين سبورتنج ومنتخب الإسكندرية قبل أمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر إقامة مباراة ودية مساء الإثنين المقبل تجمع فريق سبورتنج ومنتخب الإسكندرية باستاد الإسكندرية لتجربة الاستاد الذى يستضيف مباريات المجموعة الثانية بأمم أفريقيا والتى تضم نيجيريا وغينيا ومدغشقر وبوروندي. وتنطلق بطولة أمم أفريقيا خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين. ومن المقرر أن تقوم لجنة من الاتحاد الأفريقي "كاف" بمعاينة ملاعب البطولة الـ6 التى تستضيف البطولة يوم السبت المقبل. وتستضيف 6 ملاعب مباريات بطولة أمم أفريقيا وهي استادات القاهرة والسلام والدفاع الجوي والإسكندرية والإسماعيلية. Advertisements

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