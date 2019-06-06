شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يطلب ضم الأخميمي لاعب المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو المقاولون العرب فى مفاوضات جادة مع نظرائهم بنادى غزل المحلة من أجل التعاقد مع خالد الأخميمى صانع ألعاب الفريق المحلاوى بدورى القسم الثانى .

كان الإسماعيلي قد اقترب من التعاقد مع اللاعب عقب نهاية مسابقة القسم الثانى إلا أن المفاوضات توقفت بدون سبب واضح .

ويسعى مسئولو المقاولون إلى حسم الصفقة سريعًا خاصة أن اللاعب مطلوب فى أكثر من نادى بالدورى الممتاز، بعدما نجح فى لفت الأنظار إليه خلال الموسمين الماضيين.

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