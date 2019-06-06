شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة مصر بأوزبكستان تزور بعثة المنتخب الأولمبى غدًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المستشار محمد اللبودى قنصل مصر فى أوزبكستان، بعثة منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقى غريب التى وصلت لمدينة طشقند عصر اليوم ولم تستغرق إجراءات خروج البعثة سوى دقائق، وكانت الرحلة قد استغرقت حوالى ١٤ ساعة.
وصلت بعثة المنتخب الأولمبى برئاسة كرم كردى رئيس البعثة والمشرف على المنتخب لأوزبكستان استعدادًا لمواجهتها وديًا مرتين يومي 9 و11 يونيو الجاري فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل تحت 23 سنة والمؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020.
ومن المنتظر أن تلتقى الدكتورة أمانى العتر سفير مصر بأزوبكستان غدًا بكرم كردى رئيس البعثة وشوقى غريب المدير الفنى للمنتخب بمقر إقامة المنتخب.
ووجه مسئولو منتخب مصر الأولمبي الشكر لمسئولي السفارة بعد الاستقبال وسرعة إنهاء الإجراءات.
كانت هذه تفاصيل خبر سفيرة مصر بأوزبكستان تزور بعثة المنتخب الأولمبى غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.