شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة مصر بأوزبكستان تزور بعثة المنتخب الأولمبى غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المستشار محمد اللبودى قنصل مصر فى أوزبكستان، بعثة منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقى غريب التى وصلت لمدينة طشقند عصر اليوم ولم تستغرق إجراءات خروج البعثة سوى دقائق، وكانت الرحلة قد استغرقت حوالى ١٤ ساعة.

وصلت بعثة المنتخب الأولمبى برئاسة كرم كردى رئيس البعثة والمشرف على المنتخب لأوزبكستان استعدادًا لمواجهتها وديًا مرتين يومي 9 و11 يونيو الجاري فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل تحت 23 سنة والمؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020.

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ومن المنتظر أن تلتقى الدكتورة أمانى العتر سفير مصر بأزوبكستان غدًا بكرم كردى رئيس البعثة وشوقى غريب المدير الفنى للمنتخب بمقر إقامة المنتخب.

ووجه مسئولو منتخب مصر الأولمبي الشكر لمسئولي السفارة بعد الاستقبال وسرعة إنهاء الإجراءات.