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حارس الزمالك يخضع لأشعة جديدة بعد قضاء إجازة العيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الطبى للزمالك، خضوع عماد السيد حارس الفريق الأبيض لأشعة جديدة بعد قضائه إجازة عيد الفطر المبارك، قبل فك الجبس الموضوع على يده منذ إجرائه جراحة فى إصبع اليد عقب الكسر الذى تعرض له فى لقاء الداخلية بالدورى.

ومن المقرر أن يقوم عماد السيد بفك الجبس خلال الخضوع لتلك الأشعة من أجل الاطمئنان على حالته بشكل نهائى تمهيدًا لعودته إلى تدريبات الفريق الأبيض بعد نهاية الراحة السلبية التى منحها خالد جلال المدير الفنى للاعبين.

وكان خالد جلال قد منح لاعبى الزمالك راحة سلبية لمدة 10 أيام بعد الانتهاء من خوض الفريق الأبيض لمواجهة حرس الحدود بالدورى التى انتهت بالتعادل 1 /1 على أن يعود الفريق لتدريباته بعد نهاية تلك الراحة استعدادًا لخوض المباريات المتبقية فى بطولة الدورى أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى بجانب الإعداد للموسم الجديد ومنافسات النسخة الحالية من الكأس بخلاف لقاء السوبر الأفريقى.

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