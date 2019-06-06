شكرا لقرائتكم خبر عن أجيري فى اجتماعه بلاعبي المنتخب: "أمامكم مهمة صعبة.. وأثق فى إمكانياتكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر جلسة مع لاعبى الفريق ظهر اليوم، فى أول تجمع للفراعنة استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

وطلب أجيرى خلال الاجتماع بلاعبى الفريق الالتزام خلال الفترة المقبلة لأن المهمة صعبة ولا بديل أمام الفراعنة سوى الفوز والتتويج بالبطولة التى تقام على الأراضى المصرية وهناك أكثر من منتخب مميز خلال البطولة.

وأضاف أجيرى خلال جلسته باللاعبين بفندق الإقامة ببرج العرب بالإسكندرية أنه يثق فى إمكانيات القائمة المختارة من اللاعبين وإلى الآن لا يوجد لديه لاعب أساسى وآخر احتياطى والأفضل هو من سيتواجد فى تشكيل الفريق، مطالبًا الجميع بالالتزام والروح العالية فى التدريبات وضرورة العمل كأسرة واحدة وأن يكونوا سببًا فى إسعاد الملايين من الجماهير التى ستتواجد فى المدرجات لتشجيعهم.

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وكان أجيرى أعلن قائمة تضم 25 لاعبًا للمعسكر وهم أحمد المحمدى (أستون فيلا الإنجليزي)، ووليد سليمان (الأهلي)، وعبدالله السعيد (بيراميدز)، وأحمد على (المقاولون العرب)، ومحمد الننى (أرسنال الإنجليزي)، ومحمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، وأحمد حجازى (ويست بروميتش الإنجليزي)، وعمر جابر (بيراميدز)، وأحمد الشناوى (بيراميدز)، ومروان محسن (الأهلي)، ومحمد أبو جبل (سموحة)، وطارق حامد (الزمالك)، وأحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني)، وعلى غزال (فيرنس البرتغالي)، ومحمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركي)، وعمرو وردة (أتروميتوس اليوناني)، وأيمن أشرف ومحمد الشناوى (الأهلي)، ومحمود حمدى "الونش" (الزمالك)، وباهر المحمدى (الإسماعيلي)، وأحمد أيمن منصور (بيراميدز)، ونبيل عماد "دونجا" (بيراميدز)، ومحمود عبدالرحيم "جنش" ومحمود علاء (الزمالك) وأحمد أبو الفتوح (سموحة).

ويتواجد 23 لاعبًا فى معسكر الفراعنة بإستثناء الثنائى محمد صلاح لاعب ليفربول ومحمد الننى المحترف بأرسنال الإنجليزي.