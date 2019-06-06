الان تتابع هيئة الرياضة تعتمد اللائحة الأساسية للأندية.. وفتح باب الترشيح والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتمد عبدالعزيز الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة اللائحة الأساسية للأندية الرياضية الجديدة بعد مراجعتها وإجراء العديد من التعديل الجوهرية عليها بما يتماشي مع المرحلة المقبلة وذلك حسبما أعلنت الهيئة العامة للرياضة عبر بيان في حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الخميس، وأبلغت هيئة الرياضة الأندية بالبدء في فتح باب الترشح لرئيس وأعضاء مجالس إداراتها بصورة فورية إثر اعتماد اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

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