“فيفا” يؤكد إلقاء القبض على رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أحمد أحمد في فرنسا

جدة - عمرو شويل علق الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” على احتجاز أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، فى العاصمة الفرنسية باريس.

وأعلن “فيفا”، فى بيان، اليوم الخميس: “الفيفا علم بخضوع أحمد لاستجواب من السلطات الفرنسية بخصوص اتهامات تخص عمله كرئيس للكاف”.

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وأضاف: “لسنا على علم بكل التفاصيل الخاصة بالتحقيق، لذا لا يمكننا التعليق على التفاصيل.. طلبنا من الجانب الفرنسى أى معلومات قد تساعدنا فى تحقيقات تجرى حاليًا فى لجنة الأخلاقيات فى الفيفا”.

وشدد “فيفا”: “الكل له الحق فى الدفاع عن نفسه، ولكن رئيس الفيفا إنفانتينو أكد أنه ملتزم بإزالة كل أنواع الفساد فى كل مراحل كرة القدم.. هذه الأمور لا مكان لها فى كرة القدم”.

كان تقرير فرنسى قد كشف القبض على أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم فى فندق إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس، صباح اليوم، على هامش حضوره لمؤتمر “فيفا”.