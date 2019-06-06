شكرا لقرائتكم خبر عن نصف نهائي دوري أمم أوروبا: «كين» على مقاعد بدلاء إنجلترا في مواجهة هولندا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا الأول لكرة القدم، تشكيل فريقه في مواجهة نظيره هولندا، في المباراة التي تنطلق الساعة 8.45 من مساء اليوم، على ملعب أفونسو هنريكس، بمدينة جيماريتش البرتغالية، في الدور نصف النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: بيكفورد.

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الدفاع: والكر، ستونز، ماجواير، ديلف.

الوسط: باركلي، شيلويل، ريس.

الهجوم: سانشو، ستيرلنج، راشفود.

وعلى مقاعد البدلاء: بوتلاند، هيتون، داني روز، داير، لينجارد، هندرسون، هاري كين، جو جوميز، ديللي ألي، ويلسون، أرنولد.