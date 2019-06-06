شكرا لقرائتكم خبر عن نصف نهائي دوري أمم أوروبا: فينالدوم وفان دايك يقودان تشكيل هولندا في مواجهة إنجلترا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا الأول لكرة القدم، تشكيل فريقه في مواجهة نظيره إنجلترا، في المباراة التي تنطلق الساعة 8.45 من مساء اليوم، على ملعب أفونسو هنريكس، بمدينة جيماريتش البرتغالية، في الدور نصف النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: سيليسن.
الدفاع: داني بليند، فيرجيل فان ددايك، دي ليخت، دومفريس.
الوسط: دي يونج، دي روون، فينالدوم.
الهجوم: بابل، ممفيس ديباي، بيرجوين.
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