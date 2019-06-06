شكرا لقرائتكم خبر عن لاتسيو يقطع الطريق على كبار إيطاليا ويمدد عقد «إنزاجي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي لاتسيو الإيطالي، اليوم، الخميس، تمديد عقد مدربه سيموني إنزاجي حتى عام 2021، ليضع بذلك حدًا للتقارير التي ترجح انتقاله إلى فريق إيطالي آخر الموسم المقبل.

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وكتب الحساب الرسمي لنادي لاتسيو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان خبر تمديد التعاقد: «قرار مواصلة الدرب معا هو نتيجة تخطيط مشترك يعزز العلاقة بين الطرفين ويضمن الإرادة المشتركة اللازمة لبلوغ الأهداف الرياضية المحددة».

وسبق للمهاجم السابق أن دافع عن ألوان الفريق كلاعب لفترة 11 عاما، أحرز خلالها معه لقبه الأخير في الدوري المحلي، وذلك عام 2000، أما منصب المدير الفني فيتولاه إنزاجي (43 عاما) في لاتسيو منذ صيف 2017، وقاده في العام ذاته إلى إحراز كأس السوبر الإيطالي، وقاده إلى إحراز لقب كأس إيطاليا على حساب أتالانتا (2- صفر)، ما أهله للمشاركة في الموسم المقبل في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، بغض النظر عن مركزه الثامن في البطولة المحلية.

وأوردت تقارير إيطالية في الآونة الأخيرة اسم إنزاجي كمرشح محتمل لتولي منصب المدرب في يوفنتوس بطل المواسم الثمانية الماضية خلفا لماسيميليانو أليجري، أو ميلان الذي افترق عن مدربه جينارو جاتوزو.