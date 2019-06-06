شكرا لقرائتكم الاسماعيلى يقدم واجب العزاء فى أدهم بندق لاعب قطاع الناشئين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص وفد من النادى الاسماعيلى برئاسة سيد عبد الرازق بازوكا رئيس قطاع الناشئين، على تقديم واجب العزاء فى "أدهم بندق"، لاعب قطاع الناشئين، الذى توفى أثر حادث أليم آمس الأربعاء . Advertisements وتوجه الوفد إلى منزل أسرة اللاعب، لتقديم " بازوكا " خالص تعازى ومواساة مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان .

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