شكرا لقرائتكم المقاولون يحاول خطف صانع ألعاب غزل المحلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كثف مسئولو نادي المقاولون العرب مفاوضات جادة مع نظرائهم في نادى غزل المحلة من أجل التعاقد مع خالد الأخميمى صانع ألعاب الفريق المحلاوى بدورى القسم الثانى .

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جدير بالذكر أن الإسماعيلي كان قريباً من التعاقد مع اللاعب عقب نهاية مسابقة القسم الثانى إلا أن المفاوضات توقفت بدون سبب واضح .

ويتطلع المقاولون إلى حسم الصفقة سريعا خاصة وأن اللاعب مطلوب فى أكثر من نادى بالدورى الممتاز ، بعدما نجح فى لفت الأنظار إليه خلال الموسمين الماضيين .