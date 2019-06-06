شكرا لقرائتكم المقاولون يحاول خطف صانع ألعاب غزل المحلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كثف مسئولو نادي المقاولون العرب مفاوضات جادة مع نظرائهم في نادى غزل المحلة من أجل التعاقد مع خالد الأخميمى صانع ألعاب الفريق المحلاوى بدورى القسم الثانى .
جدير بالذكر أن الإسماعيلي كان قريباً من التعاقد مع اللاعب عقب نهاية مسابقة القسم الثانى إلا أن المفاوضات توقفت بدون سبب واضح .
ويتطلع المقاولون إلى حسم الصفقة سريعا خاصة وأن اللاعب مطلوب فى أكثر من نادى بالدورى الممتاز ، بعدما نجح فى لفت الأنظار إليه خلال الموسمين الماضيين .
كانت هذه تفاصيل خبر المقاولون يحاول خطف صانع ألعاب غزل المحلة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.