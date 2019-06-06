شكرا لقرائتكم جلسة أحمد كابوريا مع الزمالك تحسم تحديد وجهته القادمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجل أحمد كابوريا صانع ألعاب فريق الزمالك الذى انتهت إعارته لطلائع الجيش، العروض التى تلقاها فى الفترة الأخيرة من أندية الدورى الممتاز، حتى يتم عقد جلسة له مع إدارة الزمالك خلال الفترة المقبلة لتحديد وجهته القادمة.

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انضم كابوريا إلى الزمالك فى فترة الانتقالات الصيفية فى 2017 قادماً من المصرى البورسعيدى بعدما تألق ضمن صفوف الأخير وخرج معاراً للاتحاد السكندرى فى شهر يناير من العام الماضى وقضى هذا الموسم معارا لطلائع الجيش.