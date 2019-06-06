شكرا لقرائتكم عماد السيد يخضع للأشعة عقب العيد لفك الجبس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الجهاز الطبى لفريق الزمالك، على أن يخضع عماد السيد حارس الفريق لأشعة جديدة بعد قضاءه إجازة عيد الفطر، قبل فك الجبس من يده.

وكان عماد السيد قد تعرض للإصابة فى بكسر فى إصبع يده، فى لقاء الداخلية فى الدورى .

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منح خالد جلال لاعبى الزمالك راحة سلبية لمدة 10 أيام بعد مواجهة حرس الحدود فى الدورى والتى انتهت بالتعادل الايجابى 1-1، على أن يعود الفريق بعدها لخوض مبارياته المتبقية فى الدورى أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى بجانب الإعداد للموسم الجديد وم.