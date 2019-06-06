ابراهيم نور الدين وحكام أفريقيا يخضعون لاختبار بدنى الأربعاء...

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جدة - عمرو شويل ابراهيم نور الدين وحكام أفريقيا يخضعون لإختبار بدنى الأربعاء المقبل يخضع الحكام المشاركون فى بطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019 التى ستقام فى الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل لإختبار لياقة بدنية أخير قبل المشاركة النهائية بالكان. وأعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" اليوم قائمة الحكام النهائية فى البطولة التى ستشارك والتى شهدت تواجد الحكم الدولي المصري ابراهيم نور الدين ضمن 5 حكام أفارقة وقع الاختيار عليهم للمشاركة فى الكان. Advertisements وأكد مصدر بالاتحاد الافريقى لكرة القدم أن الحكام سيخضعون للاختبارات الأربعاء المقبل بالقاهرة قبل الدخول فى معسكر نهائى للبطولة. وبهذه القائمة يتواجد 5 حكام مصريين بينهم 3 مساعدين وحكمان ساحة.

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