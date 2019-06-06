شكرا لقرائتكم ودية تجمع سبورتنج ومنتخب الإسكندرية فى بروفة تجربة استاد عروس المتوسط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقام مباراة ودية مساء الإثنين المقبل تجمع فريق سبورتنج ومنتخب الإسكندرية باستاد الإسكندرية لتجربة الإستاد الذى يستضيف مباريات المجموعة الثانية بأمم افريقيا والتى تضم نيجيريا و غينيا و مدغشقر وبوروندي. وتنطلق بطولة أمم افريقيا خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبلين. Advertisements ومن المقرر أن تقوم لجنة من الاتحاد الأفريقي –كاف- بمعاينة ملاعب البطولة الـ6 التى تستضيف البطولة يوم السبت المقبل. وتستضيف 6 ملاعب مباريات بطولة أمم أفريقيا وهي استادات القاهرة و السلام و الدفاع الجوي و الإسكندرية و الإسماعيلية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ودية تجمع سبورتنج ومنتخب الإسكندرية فى بروفة تجربة استاد عروس المتوسط... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.