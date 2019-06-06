شكرا لقرائتكم أجيري للاعبى المنتخب: لا بديل سوي التتويج ببطولة أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجتمع خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، بلاعبي الفريق ظهر اليوم، فى أول تجمع للفراعنة استعداداً لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل.

وركز أجيرى خلال حديثه مع اللاعبين على الإلتزام خلال الفترة المقبلة ولا بديل أمام سوي الفوز و التتويج بالبطولة وهناك أكثر من منتخب مميز خلال البطولة.

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وأكد للاعبين لا يوجد لديه لاعب أساسي و آخر إحتياطي والأفضل هو من سيتواجد فى تشكيل الفريق، و هدفنا إسعاد الملايين من الجماهير التى ستتواجد فى المدرجات لتشجيعهم،

وكان اجيري أعلن قائمة تضم 25 لاعبا للمعسكر وهم أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي)، ووليد سليمان (الأهلي)، وعبدالله السعيد (بيراميدز)، وأحمد علي (المقاولون العرب)، ومحمد النني (أرسنال الإنجليزي)، ومحمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، وأحمد حجازي (ويست بروميتش الإنجليزي)، وعمر جابر (بيراميدز)، وأحمد الشناوي (بيراميدز)، ومروان محسن (الأهلي)، ومحمد أبو جبل (سموحة)، وطارق حامد (الزمالك)، وأحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني)، وعلي غزال (فيرنس البرتغالي)، ومحمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركي)، وعمرو وردة (أتروميتوس اليوناني)، وأيمن أشرف ومحمد الشناوي (الأهلي)، ومحمود حمدي "الونش" (الزمالك)، وباهر المحمدي (الإسماعيلي)، وأحمد أيمن منصور (بيراميدز)، ونبيل عماد "دونجا" (بيراميدز)، ومحمود عبدالرحيم "جنش" ومحمود علاء (الزمالك) وأحمد أبو الفتوح (سموحة).