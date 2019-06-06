منتخب مصر لا يعلم موعد وصول محمد صلاح والننى للمعسكر...

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جدة - عمرو شويل منتخب مصر لا يعلم موعد وصول محمد صلاح والننى لمعسكر المنتخب ينطلق اليوم معسكر المنتخب الوطني الأول ببرج العرب بمشاركة 23 لاعبًا ليس بينهم الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزي، ومحمد الننى لاعب أرسنال. أكد ايهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني انه لا يعلم حتى الآن موعد وصول ثنائى الفراعنة حتى الآن وأن المنوط به تحديد موعد وصولهما هو المدير الفنى المكسيكى خافيير أجيرى. Advertisements أضاف ايهاب لهيطة أن اللاعبين المتواجدين حاليا بمعسكر المنتخب الوطني سيشاركون فى التدريبات بشكل طبيعى وأنه لا توجد مشكلات تتعلق بإقامة الفريق فى معسكر الحالى. ويستعد المنتخب الوطني الأول لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية حيث سيلعب ضمن المجموعة الأولى بجانب منتخبات الكونغو وزيمبابوى وأوغندا.

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