شكرا لقرائتكم رمضان السيد يؤكد استمراره مع النجوم رغم الهبوط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن رمضان السيد المدير الفنى لفريق لنجوم، على استمراره مع الفريق حتى الأن، وسيحسم بقائه من عدمه يوم الأحد المقبل، بعد أن يجتمع مع مجلس إدارة النادى، لمعرفة مستقبل الفريق ووضع طلباته للفترة المقبلة وما إذا كان المجلس سيوافق عليها فى إطار رغبتهم فى العودة سريعا لدورى الأضواء والشهرة .

كان فريق النجوم قد صعد للدورى للمرة الأولى فى تاريخه الموسم الماضى ، إلا أنه فشل فى الصمود وسط الكبار وهبط مجددا لدورى القسم الثانى .