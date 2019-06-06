شكرا لقرائتكم جلسة تجمع بين مجلس إدارة إنبى وعلى ماهر لوضع خريطة الموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة نادى إنبى، على عقد جلسة الأسبوع المقبل مع على ماهر المدير الفنى للفريق، وذلك لتحديد خريطة الموسم الجديد.

وسيناقش مجلس إنبى مع على ماهر، تحديد اللاعبين الذى استقر على رحسلهم، و جميع ما يتعلق بشأن الموسم الجديد سواء الأمور الخاصة بتحديث لائحة الفريق الخاصة بالمكافآت والعقوبات والحديث أيضاً عن فترة إعداد الفريق للموسم الجديد والأهداف والطموحات الموضوعة من قبل مجلس إدارة النادى البترولى.

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