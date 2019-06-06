شكرا لقرائتكم أف سى مصر يبدأ فترة الإعداد فى يوليو المقبل استعدادًا للدورى الممتاز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمد صلاح المدير الفنى لنادى اف سى مصر، على بدء فترة إعداد فريقة فى الاول من يوليه المقبل استعدادا للدورى الممتاز . Advertisements استطاع أف سى مصر فى الصعود لدورى الأضواء والشهرة الموسم الحالى للمرة الأولى فى تاريخه بعدما تصدر المجموعة الثانية " القاهرة " . ويعقد مجلس إدارة النادى جلسة مع محمد صلاح ، عقب اجازة العيد لتحديد احتياجات الفريق فى الدورى بعدما استغنى الفريق عن اكثر من 6 لاعبين ، بالإضافة للإطاحة بالمحترفين .

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