قنصل مصر يستقبل المنتخب الأولمبي في أوزبكستان...

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جدة - عمرو شويل حرص المستشار محمد اللبودى قنصل مصر فى أوزبكستان ، على استقبال بعثة منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب التى وصلت لمدينة طشقند عصر اليوم ولم تستغرق إجراءات خروج البعثة سوى دقائق، وكانت الرحله قد استغرقت حوالى ١٤ ساعة
جدير بالذكر أن بعثة المنتخب الاوليمبى برئاسة كرم كردى و المشرف على المنتخب وصلت إلى أوزبكستان استعداداً لمواجهتها وديا مرتين يومي 9 و 11 يونيو الجاري فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل تحت 23 سنة و المؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020.
وتلتقى الدكتورة أمانى العتر سفير مصر بازوبكستان غدا بكرم كردى رئيس البعثه و شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب بمقر إقامة المنتخب.
وجه مسئولو منتخب مصر الأوليمبي الشكر إلى مسئولي السفارة بعد الاستقبال وسرعة إنهاء الإجراءات.
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