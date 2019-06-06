شكرا لقرائتكم العدالة يمدد تعاقده مع حمد الدوسري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن العدالة برئاسة عبدالعزيز المضحي، يوم الخميس، تجديد عقد لاعبه حمد الدوسري، ليكون خامس لاعب تمدد الإدارة عقده بعد الصعود.
وكان العدالة قد تأهل إلى الدوري السعودي للمحترفين بعدما صعد من دوري الدرجة الأولى، ثالثا خلف ناديي أبها وضمك.
وانتقل حمد الدوسري إلى العدالة في صيف 2018 قادما من العروبة، وجدد النادي بعد صعوده عقود لاعبيه عبدالله الهميان ويوسف فوزاعي ونادر المولد وأندريا تشارلز، كما تعاقد مع المدرب التونسي إسكندر القصري.
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