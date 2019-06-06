شكرا لقرائتكم "كاف" يعلن عن حكام كأس أمم إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن القائمة الكاملة لحكام بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في مصر خلال الفترة الفترة من 21 يونيو الحالي حتى 19 يوليو المقبل.

وشهدت القائمة التي ضمت 26 حكماً للساحة استبعاد المصري جهاد جريشة بعد إيقافه لمدة ستة أشهر من قبل كاف علي خلفية قيامه بخطأ فني في مباراة ذهاب نهائي دورى أبطال افريقيا التي جرت في الرباط بين الوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي، وحل بديلاً له من مصر كل من إبراهيم نور الدين وأمين عمر.

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وظهر في القائمة الغامبي بكاري غاساما رغم أحداث مباراة إياب نهائي دوري الأبطال في رادس التي أصدر "كاف" قراراً بإعادتها في ملعب محايد عقب بطولة أمم إفريقيا.

كما ضمت القائمة سبعة حكام ساحة من الوطن العربي بخلاف نور الدين وعمر، هم صادق السلمي ويوسف السرايري وهيثم قيراط من تونس، والمغربيين رضوان جيد ونورالدين الجعفري، والموريتاني بيدا داهاني، والجزائري مصطفى غربال.

وشملت القائمة أيضا 30 حكما مساعدا من بينهم 12 حكما عربيا.