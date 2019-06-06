من هو المصري ’’عمرو فهمي‘‘ كلمة السر في القبض على ’’أحمد أحمد‘؟

كتب: ضياء السقا

يعد المصري عمرو فهمي، السكرتير العام السابق، للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، هو كلمة السر في القبض على أحمد أحمد رئيس الكاف، بعد البلاغات التي قدمها ضد الأخير يتهمه خلالها بالفساد.

وألقت السلطات الفرنسية القبض على أحمد أحمد، صباح الخميس، أثناء تواجده في باريس، بسبب اتهامه بتهم تتعلق بالفساد، وفقًا لمجلة "جون أفريك" الفرنسية.

ويأتي القبض على رئيس كاف بسبب التعاقد مع شركة "Technical Steel" للحصول على معدات رياضية للكاف مقابل 830 ألف دولار.

وكشفت المجلة الفرنسية أن هناك شبهة فساد حول هذه الصفقة نظرًا للصداقة التى تربط بين أحمد أحمد ورئيس الشركة الفرنسية.

وأوضحت أن إلقاء القبض على رئيس كاف بسبب البلاغ الذي تقدم به السكرتير السابق للاتحاد الإفريقي، المصري عمرو فهمي والذي اتهم فيه أحمد أحمد بالقيام بحالات فساد.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قد أقال السكرتير العام عمرو فهمي من منصبه، وذلك بسبب اتهامه لـ"أحمد أحمد" رئيس «الكاف» بالفساد.

وكشفت صحيفة "NZZ" الألمانية، عن 3 تهم وجهها فهمي لأحمد أحمد، وهى منح رشوة قدرها 20 ألف دولار لرؤساء الاتحادات الوطنية، وفسخ التعاقد مع شركة "بوما" ومنح العقد لشركة "Technical Steel" للحصول على معدات رياضية للكاف مقابل 830 ألف دولار، وشراء رئيس كاف سيارتين جديدتين على حساب كاف مقابل 400 ألف دولار، إحداها متواجدة في مصر أما الأخرى في مسقط رأسه مدغشقر.

Advertisements

من هو عمرو فهمي؟

ينحدر عمرو لأسرة أهلاوية عريقة حيث إن جده هو المهندس مراد فهمي لاعب الأهلي السابق ومدير الكرة وعضو مجلس إدارة النادي الأحمر ومدرب منتخب مصر وسكرتير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الأول وهو المصري الوحيد الحاصل على وسام الأستحقاق من الفيفا، ووالده هو مصطفي فهمي، حيث خلف والده فى منصب سكرتير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الذي عين فيه عام 1982 واستمر فيه 28 عاماً ليتركه كمدير لقطاع المسابقات للفيفا ليكون المصري الأول الذى يشغل هذا المنصب قبل أن يتركه ويعود إلى مصر.

عمرو يبلغ 35 عاما، وتخرج من قسم إدارة الأعمال في الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا عام 2004، وحصل على ماجستير الإدارة الرياضية من الفيفا، ونجح في اجتياز دبلومة الفيفا في إدارة وتسويق كرة القدم عام 2006، والتحق بالعمل في الكاف كمساعد مدير إدارة البطولات الدولية بين 2007 و2010 واستمر حتى 2015.

وشهدت بطولة كأس العالم للشباب في تركيا 2013، عمل فهمي كمساعد منسق، كما عين مديرًا عامًا لبطولة أمم إفريقيا 2011 إلى 2014 للمحليين.

جلس فهمي على كرسي مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية 2013-2015، وعمل كمساعد منسق في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وبعدها وبعد فترة تقدم بطلب لشغل وظيفة السكرتير العام للكاف.

وتولى عمرو العديد من الناصب داخل الاتحاد الإفريقي خلال السنوات الماضية لينال ثقة الكاف في تولي منصب السكرتير العام ليكمل مشوار والده مصطفى مراد فهمي وجده مراد فهمي الذين تولوا هذا المنصب من قبل.

اقرأ أيضا: المصري عمرو فهمي يدق آخر مسمار في نعش ’’أحمد أحمد‘‘.. القبض على رئيس الكاف.. وأول رد فعل من الفيفا