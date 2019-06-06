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نادى مصر يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد أول يوليو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد صلاح، المدير الفنى لنادى مصر، أن فريقه سيبدأ فترة الإعداد فى الأول من يوليو المقبل استعدادًا للدورى الممتاز .

كان أف سى مصر قد نجح فى الصعود لدورى الأضواء والشهرة الموسم الحالى للمرة الأولى فى تاريخه بعدما تصدر المجموعة الثانية "القاهرة".

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ومن المقرر أن يعقد محمد صلاح جلسة مع مجلس إدارة النادى عقب إجازة العيد لتحديد احتياجات الفريق فى الدورى بعدما استغنى الفريق عن أكثر من 6 لاعبين، بالإضافة للإطاحة بالمحترفين .

 

 

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