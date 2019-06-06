نادى مصر يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد أول يوليو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد صلاح، المدير الفنى لنادى مصر، أن فريقه سيبدأ فترة الإعداد فى الأول من يوليو المقبل استعدادًا للدورى الممتاز .
كان أف سى مصر قد نجح فى الصعود لدورى الأضواء والشهرة الموسم الحالى للمرة الأولى فى تاريخه بعدما تصدر المجموعة الثانية "القاهرة".
ومن المقرر أن يعقد محمد صلاح جلسة مع مجلس إدارة النادى عقب إجازة العيد لتحديد احتياجات الفريق فى الدورى بعدما استغنى الفريق عن أكثر من 6 لاعبين، بالإضافة للإطاحة بالمحترفين .
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