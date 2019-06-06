الترسانة يفاوض مهاجم شباب الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو الترسانة فى مفاوضات رسمية مع إدارة النادى الأهلى من أجل إستعارة فهد جمعة مهاجم القلعة الحمراء الشاب مواليد 99 . كان علاء ميهوب المدير الفنى للترسانة قد طلب من مجلس إدارة الأهلى التعاقد مع المهاجم الشاب نظرا لعلمه الشديد بإمكانياته الفنية منذ ان كان يعمل المدير الفنى بالأهلى العام الماضى . ويسعى علاء ميهوب بصحبة كريم شحاته مدير الكرة بالشواكيش لبناء فريق قوى للترسانة قادر على الصعود للدورى الممتاز .

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