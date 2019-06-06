شاهد.. اللمسات النهائية على وضع الشاشات بمراكز الشباب بحلوان لعرض كان 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور أشرف البجيرمي، مدير مديرية الشباب والرياضة، يرافقه أحمد عفيفي، المشرف على الترويج للمنشآت الشبابية، بوزارة الشباب والرياضة، اليوم الخميس عددًا من مراكز الشباب بمنطقة حلوان للترتيب مع مراكز الشباب على وضع شاشات عرض عملاقة لخدمة الأعضاء لمشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر 21 يونيو المقبل. وقام البجيرمي وعفيفي بزيارة مراكز شباب غرب حلوان والاجتماع مع علي محروس رئيس مجلس الإدارة، بالإضافة إلى زيارة مركز شباب شرق حلوان ومركز 15 مايو، وكان فى استقبالهم مدير المركز عاطف عبد الرحمن ومركز شباب المعادي الجديدة وعقد جلسة مع علاء عبد الحافظ رئيس مجلس الإدارة، وذلك لوضع اللمسات النهائية وأماكن وضع الشاشات فى المراكز لعرض المباريات.

مراكز الشباب تستعد لأمم أفريقيا مراكز الشباب تستعد لأمم أفريقيا



مراكز الشباب تستعد لكان 2019 مراكز الشباب تستعد لكان 2019



كراسى جديدة بمراكز الشباب استعدادًا لكأس الامم كراسى جديدة بمراكز الشباب استعدادًا لكأس الامم

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