شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة ينشر قائمة الإنقاذ بفريق الزمالك قبل الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدلت الأوضاع الكروية، داخل نادي الزمالك، خلال ساعات قليلة، بعد رحيل السويسرى كريستيان جروس، فى نهاية الشهر الماضى بانتهاء عقده، وتولى جهاز فنى جديد المسئولية الفنية بقيادة خالد جلال.

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