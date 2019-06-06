شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يوقف الأنشطة الترفيهية ويعلن الحداد على شهداء سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عن وقف الأنشطة الترفيهية بالنادي السكندري وإعلان الحداد لثلاثة أيام على شهداء سيناء. وكتب عامر عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "سموحة يعلن الحداد ثلاث أيام علي شهداء سيناء ووقف جميع الأنشطة الترفيهية عدا تمارين الفرق". Advertisements وأنهى فريق سموحة الموسم الجاري من الدوري العام في المركز الـ 13 برصيد 38 نقطة .

فرج عامر

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