شكرا لقرائتكم خبر عن حكايات القمة.. الزمالك فك عُقدة الأعياد وفاز على الأهلى ولكن! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائمًا ما تتصدر مباريات القمة بين قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، اهتمامات الجماهير فتبقى ذكريات هذه المباريات عالقة بين الأذهان مهما مر عليها من الزمن، واليوم نعود بالأذهان إلى واحدة من أبرز مباريات القمة بين القطبين فى السنوات الأخيرة، وتحديدًا إلى موسم 1990 – 1991، عندما استضاف الأحمر نظيره الأبيض على ستاد القاهرة، يوم 23 من يونيو عام 1991، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز وقتها، ويستعرض ”الخليج 365” كواليس وحكايات القمة الشهيرة التى أقيمت وسط الاحتفال بعيد الأضحى المبارك فى هذا العام..

دخل الزمالك المباراة وهو يحمل الكثير من الدوافع للفوز بالقمة أولها رغبته فى الثأر من الأهلى، الذى فاز عليه فى الدور الأول، وذلك حتى يتصدر جدول الدورى الممتاز وقتها، ولكن الدافع الأهم كان الفوز على غريمه التقليدى لأول مرة منذ عام 1988، ليُنهى عُقدة العيد.

نجح الزمالك الذى كان يقوده وقتها محمود أبورجيلة، فى تحقيق الهدف بالفوز على الأهلى، بقيادة شوقى عبدالشافى، بهدفين دون رد، سجلهما أيمن يونس ومصطفى إبراهيم فى المباراة التى قام بتحكيمها الحكم السورى جمال الشريف.

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أصبح الزمالك متصدرا لجدول الدورى عقب تلك المباراة برصيد 45 نقطة مقابل 44 لغزل المحلة والإسماعيلى و43 للأهلى.

ما حدث بعد المباراة كان مفاجأة بكل المقايس حيث كان يتكون الدورى من 18 فريق ويتبقى مباريات قليلة على نهايته، إلا أن الزمالك سقط بعد الفوز على الأهلى وذلك أمام المصرى وتعادل مع الإسماعيلى فيما واصل الأهلى والدراويش النتائج الجيدة، انتهى الدوري بتساوي الأهلى والإسماعيلى برصيد 51 نقطة ليلعبا مباراة فاصلة لمعرفة هوية المتوج باللقب، وتغلب الدراويش على الفريق الأحمر بهدفين دون رد، ليتوج بطلاً للدورى فى موسم استثنائى أما الزمالك فقد أنهى المسابقة برصيد 50 نقطة احتل بهم المركز الثالث فيما جاء المحلة رابعا برصيد 47 نقطة.

ويترقب جمهور القطبين سواء الأهلى أو الزمالك قمة هذا الموسم التى قد تحدد بطل النسخة الحالية من بطولة الدورى حيث يحتاج أبناء ميت عقبة للفوز بالثلاث مباريات المتبقية له هذا الموسم للفوز باللقب وذلك أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى فيما يتبقى للفريق الأحمر مباراتين أمام المقاولون العرب والزمالك ويتصدر الأهلى الترتيب حالياً برصيد 74 نقطة ويأتى الفريق الأبيض فى المركز الثالث برصيد 68 نقطة خلف بيراميدز صاحب المركز الثانى بـ70 نقطة ولكنه أنهى جميع مبارياته فى البطولة.