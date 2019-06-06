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إنبى يعقد جلسة مع على ماهر لتحديد خريطة الموسم الجديد بعد العيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق مجلس إدارة إنبى مع على ماهر المدير الفنى للفريق البترولى على عقد جلسة الأسبوع المقبل، بعد قضاء إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك لتحديد خريطة الموسم الجديد.

وستشهد تلك الجلسة تقديم على ماهر تقريره حول اللاعبين الذى يرشح انضمامهم للفريق فى الموسم الجديد بجانب اللاعبين المقرر رحيلهم عن الفريق البترولى بعد تقييم جميع اللاعبين على مدار الموسم.

وسيناقش مجلس إنبى مع على ماهر جميع ما يتعلق بشأن الموسم الجديد سواء الأمور الخاصة بتحديث لائحة الفريق الخاصة بالمكافآت والعقوبات والحديث أيضاً عن فترة إعداد الفريق للموسم الجديد والأهداف والطموحات الموضوعة من قبل مجلس إدارة النادى البترولى.

 

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