شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من الإسماعيلى يقدم واجب العزاء لأسرة لاعب الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه صباح اليوم وفد من النادى الاسماعيلى برئاسة سيد عبد الرازق بازوكا رئيس قطاع الناشئين وعدد من مسئولى ومدربى ولاعبى القطاع الى منزل لاعب فريق الناشئين مواليد 2003 ” أدهم بندق ” لتقديم واجب الغزاء فى الفقيد الذى توفى صباح أمس اثر حادث أليم. ونقل " بازوكا " خالص تعازى ومواساة مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان الى أسرة الفقيد .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفد من الإسماعيلى يقدم واجب العزاء لأسرة لاعب الناشئين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.