شكرا لقرائتكم خبر عن كابوريا يؤجل حسم عروض الرحيل عن الزمالك انتظارًا للجلسة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر أحمد كابوريا صانع ألعاب الزمالك المنتهى إعارته لطلائع الجيش، تأجيل العروض التى تلقاها فى الفترة الأخيرة من أندية الدورى الممتاز، انتظارًا لعقد جلسة مع إدارة الزمالك خلال الفترة المقبلة لتحديد وجهته المقبلة.

وكان كابوريا قد انضم إلى الزمالك فى فترة الانتقالات الصيفية فى 2017 قادمًا من المصرى البورسعيدى بعدما تألق ضمن صفوف الأخير وخرج معارًا للاتحاد السكندرى فى شهر يناير من العام الماضى وقضى هذا الموسم معارًا لطلائع الجيش.

ويرغب كابوريا فى تحديد موقفه النهائى مع إدارة الزمالك من أجل حسم خطوته المقبلة بعد العروض التى تلقاها مؤخرًا من خلال وكيل أعماله حيث يرغب فى حسم مصيره مبكرًا بفترة الانتقالات الصيفية للموسم الجارى والتى ستتوقف وفقا لرؤية مسئولى الزمالك خاصة إن عقده ممتد مع الفريق الأبيض.

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