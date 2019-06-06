شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يعلن رفض بيع نجومه للقطبين فى الصيف بعد صراع الهبوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد زكريا السيد نائب رئيس إنبى، أن مجلس إدارة النادى يرفض نهائيًا التفريط فى خدمات أي من نجومه المتواجدين بالقوام الأساسى للفريق البترولى فى فترة الانتقالات الصيفية بعد الموقف الصعب الذى تعرض له الفريق البترولى فى الدورى هذا الموسم بعدما نافس لفترة طويلة على الابتعاد عن دائرة الهبوط حيث هبط الثلاثى الداخلية والنجوم وبتروجت بعد منافسة قوية مع عدة فرق كان من بينهم إنبى.

وتابع زكريا السيد لـ"الخليج 365"، إن النادى لم يتلقَ عروضًا رسمية من القطبين سواء الأهلى والزمالك لأى لاعب بالفريق وإن حدث ذلك فأن إدارة النادى سيكون ردها رفض التفريط فى خدمات أي لاعب من الأساسيين بالفريق البترولى بأى شكل حيث سيقوم الفريق بالبناء وتقوية صفوفه حتى لا يتعرض لموقف صعب مثلما حدث هذا الموسم حيث يعد الهدف الأساسى للفريق العودة لمكانته بالمنافسة على المربع الذهبى فى الموسم الجديد.